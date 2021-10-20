Россияне массово захотели автономный от всего мира интернет

Более 45 процентов россиян поддержали создание автономного от всего мира Рунета

Около половины россиян поддерживают создание в стране автономного сегмента интернета, об этом говорится в исследовании банка «Открытие», пишет РИА Новости.

За появление Рунета с набором сервисов, аналогичным мировым, массово проголосовала почти половина — 46 процентов: 15 процентов — «за», еще 31 процент ответили, что скорее поддерживают инициативу. «Однако 32 процента опрошенных относятся к этой идее скорее отрицательно, еще 22 процента — резко отрицательно», — отметили эксперты.

При этом два процента участников опроса вообще не пользуются глобальной сетью. 73 процента россиян не представляют жизни без сети и не хотели бы отказываться от нее. 66 процентов считают возможность полного отключения граждан от «глобальной паутины» нарушением прав человека на свободный доступ к информации. Больше всего эту точку зрения разделяют в Сибири (72 процента), на Урале и в Центральном федеральном округе (по 69 процентов), наименее популярно такое мнение на Северном Кавказе (55 процентов) и в Северо-Западном округе (59 процентов).

19 процентов жителей России считают, что страну невозможно отключить от интернета технически, так как люди найдут способы обойти блокировку. 12 процентов людей думают, что полностью отключать Россию от интернета не нужно, но иметь такую возможность полезно. Только три процента респондентов поддержали полное отключение государства от глобальной сети.

В опросе, проведенном с 11 по 18 октября, приняли участие тысяча россиян от 18 до 65 лет.

Ранее главными недостатками интернета россияне назвали отсутствие контроля за информацией и проверки ее достоверности.