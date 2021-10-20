Стадо диких кабанов пробежалось по улице российского города

Стадо диких кабанов пробежалось по одной из улиц Тюмени. Видео с животными, снятое жителем российского города, появилось в группе портала 72.ru во «ВКонтакте».

Как отмечается, ролик был снят в районе жилого комплекса «Апрель». На кадрах можно заметить несколько взрослых особей и несколько поросят, бегущих по обочине дороги. При этом слышно, как животные повизгивают.

«Просто стадо кабанов», — прокомментировал увиденное автор видео.

В свою очередь профессор, доктор биологических наук Сергей Гашев пояснил 72.ru, что сейчас кабаны нагуливают жир к зиме, и их появление на окраинах населенных пунктов не стоит воспринимать как нечто необычное. «Это нормальная ситуация — если рядом с жилым домом на окраине есть поймы, озера или речки», — отметил ученый.

В местном охотнадзоре заявили, что к ним не поступала информация о том, что животным нужна какая-либо помощь.