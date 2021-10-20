Блогерша похудела на 40 килограммов и раскрыла залог своего успеха

Девушка сбросила десятки килограммов и раскрыла пользователям сети секрет своего преображения. Соответствующие ролики появились в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных в сети кадрах Лениа Моррисон (Leneah Morrison) объяснила, что решила избавиться от лишнего веса, поскольку ей надоело чувствовать себя толстой. Блогерша начала правильно питаться и регулярно заниматься в тренажерном зале. По ее словам, залогом успеха стал дефицит калорий в рационе. Спустя 12 месяцев Моррисон удалось похудеть на 40 килограммов.

В одном из видео девушка продемонстрировала фото до и после изменений во внешнем виде. Пост стал вирусным и набрал 1,1 миллиона просмотров и 152 тысячи лайков. Подписчики похвалили Моррисон в комментариях к публикации.

«Ты большая молодец! Так держать!», «Поздравляю! Ты стала очень красивой!», «Ты была великолепна, а стала еще лучше!», «Ты меня вдохновляешь! Спасибо тебе за то, что показала свои фото до преображения! Они помогают мне не сдаваться!», «Ты моя героиня!» — писали они.

Ранее в октябре женщина похудела назло бывшему парню и восхитила подписчиков. На размещенных в сети кадрах 30-летняя Джордан объяснила, что после расставания со своим возлюбленным она получила от него сообщение: «Тебя никто никогда не полюбит». Женщина решила отомстить обидчику и доказать обратное.