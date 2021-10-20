Минобороны передало больницам кислород для лечения больных COVID-19

Министерство обороны по поручению президента России Владимира Путина передало медицинским учреждениям из воинских частей более 240 тонн сжиженного кислорода. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве рассказали, что кислород получили больницы в 14 регионах. Отмечается, что в связи с обострением эпидемиологической обстановки в стране, обусловленной коронавирусной инфекцией, министр обороны Сергей Шойгу поставил задачу оказать оперативную помощь субъектам Российской Федерации в выделении сжиженного кислорода для лечебных учреждений. 21 октября еще семь российских регионов получат 27 тонн кислорода.

Ранее Путин объявил о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. «Сейчас особенно важно сбить пик новой волны эпидемии», — сказал он. Глава государства также не исключил, что нерабочие дни придется продлить, и призвал регионы при необходимости ввести их уже с 23 октября.

