Подрыв сирийских военных в Дамаске связали с Турцией

Взрыв автобуса с 14 военнослужащими сирийской армии, который произошел этим утром, выгоден протурецким силам, предполагает старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин. Отвечая на вопрос «Ленты.ру» о возможных организаторах теракта, эксперт назвал две стороны-бенефициара взрывов в Дамаске: это Турция и боевики, связанные с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

Сил, настроенных против режима президента Сирии Башара Асада, достаточно, считает специалист по Ближнем Востоку. Первые, кого назвал Чупрыгин, — это боевики, связанные с Турцией. Эксперт считает, что нынешняя политика Дамаска по выдавливанию турецких войск с севера Сирии мешает и им, и официальной Анкаре.

«[Президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган теряет лицо, его операция в Сирии под угрозой. А если турецкие войска уйдут, то связанные с ними боевики будут ликвидированы», — объясняет интерес этой стороны Чупрыгин.

Вторые возможные организаторы теракта — это остатки боевиков, связанных с ИГ. Пользуясь напряжением между Дамаском и Анкарой, они могут намеренно раскачивать ситуацию. Их мотивация — попробовать эскалировать конфликт, чтобы получить для себя возможность вмешаться в него, а вместе с вмешательством — деньги и ресурсы.

Утром 20 октября в столице Сирии прогремели взрывы — подорвали автобус с военнослужащими правительственной армии. Самодельные взрывные устройства были заранее заложены в транспорт. В результате теракта погибли как минимум 14 человек.

Военная интервенция Турции на территории Сирийской Арабской Республики началась в августе 2016 года. В ходе военных действий Эрдоган называл разные цели: свержение Башара Асада, защита турецкой границы, уничтожение курдских боевиков. В начале октября Эрдоган анонсировал начало «совсем иной борьбы» Турции в Сирии, вероятно, имея в виду начало новой операции. Турецкий лидер добавил, что его страна будет бороться как с «террористическими организациями, которых поддерживают США», так и с силами официальных властей страны во главе с Асадом.