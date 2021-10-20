Кабмин выступил за запрет на услуги суррогатного материнства для иностранцев

Правительство России поддержало законопроект о запрете услуг суррогатного материнства для иностранцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отзыв кабмина.

Отмечается, что правительство выступило за принятие проекта при условии его доработки до рассмотрения Государственной Думой в первом чтении.

В июне депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект, который лишает иностранцев возможности обращаться за услугами российских суррогатных матерей. Так, воспользоваться услугами суррогатной матери могут лишь состоящие в браке граждане России, либо одинокая женщина — россиянка, для «которой вынашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям».