Власти Подмосковья раскрыли подробности о коронавирусных ограничениях

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, на кого будут распространяться ограничения по COVID-19 в регионе. Подробности о новых мерах он раскрыл в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА Новости.

По его словам, власти будут традиционного делать акцент на тех, кто не привился, и ограничения коснутся только их. Воробьев подчеркнул, что те, у кого есть QR-код или подтверждающие документы, не почувствуют их. «Но если тебе за 60, и ты по-прежнему игнорируешь, то риск заболеть у тебя очень высокий. И мы тебя должны сберечь, позаботиться о тебе», — отметил глава Подмосковья.

Помимо этого, Воробьев рассказал, что в Московской области десять тысяч коек занято пациентами с коронавирусом. Он также добавил, что 7 из 10 человек «лежат на кислороде».

Ранее президент России Владимир Путин объявил о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. «Сейчас особенно важно сбить пик новой волны эпидемии», — сказал он. Глава государства также не исключил, что нерабочие дни придется продлить, и призвал регионы при необходимости вводить их уже с 23 октября.