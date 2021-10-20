Российская промышленность проявила оптимизм

Российские промышленные предприятия в октябре проявили оптимизм, следует из результатов профильного индекса, подсчитываемого Институтом экономической политики имени Гайдара (ИЭП). Выдержки из него приводит «Коммерсантъ».

Индекс промышленного оптимизма составляется на основании трех параметров: планов по объемам выпуска, прогнозам по занятости и прогнозам по спросу. Данные по ним собираются путем опроса представителей компаний разных секторов. По состоянию на 19 октября индекс компенсировал отмеченное в сентябре снижение и вернулся к показателям августа.

Авторы отмечают, что наибольший вклад в рост индекса внесло снижение запасов готовой продукции, уровень которых оказался минимальным с начала XXI века. Это позволяет говорить о вероятном росте выпуска к концу года.

При этом в действительности он может оказаться умеренным из-за относительно низких прогнозов по объемам спроса в ноябре-декабре. Оптимистично, по оценкам авторов, выглядят прогнозы по занятости, которые должны отразиться на росте зарплат персонала компаний.

В то же время, инфляционные ожидания предприятий стабилизировались на уровне сентября и не предвещают резкого роста цен в последние месяцы 2021 года.

