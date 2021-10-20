Еще в одном российском регионе с 25 октября введут систему QR-кодов

В Саратовской области с 25 октября введут QR-коды для посещения общественных мест

В Саратовской области с 25 октября начнут действовать QR-коды для посещения общественных мест. Об их введении сообщается на сайте регионального правительства.

Согласно постановлению, электронный документ будет необходимо предъявить для посещения массовых мероприятий и других общественных мест. Такие меры будут действовать в российском регионе с 25 октября по 11 ноября.

Ранее о введении с 25 октября системы QR-кодов сообщили власти Пермского края. Код понадобится для посещения заведений общепита, торговли и культурно-развлекательных мероприятий.