Российский криминалист отметил возросшую образованность у преступников

В России в последние годы отмечается рост уровня образованности у преступников. Об этом РИА Новости заявил заместитель руководителя главного управления криминалистики Следственного комитета России Анатолий Сазонов.

По его словам, помимо криминала, совершаемого на бытовом уровне, растет интеллектуальная преступность, в том числе с использованием IT-технологий. Сазонов отмечает, что закон нарушают не «бестолковые преступники с начальным уровнем образования, а великолепные программисты».

Новыми возможностями, по его словам, стали пользоваться маньяки, они осели в соцсетях, где выискивают жертв и развращают молодежь.

С 2007 года СКР раскрыл 90 тысяч преступлений прошлых лет, в том числе более 9000 убийств. В 2020 году следователи установили более 20 серийных убийств из 88 преступных эпизодов. Также расследованы 182 серии преступлений против половой неприкосновенности, общее число эпизодов которых составляет 1500.