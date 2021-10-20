Российский криминалист назвал несколько видов маньяков

Криминалист СК разделил маньяков на несколько видов и заявил, что их невозможно искоренить

Криминалисты делят маньяков на несколько видов: убийцы-миссионеры, мстители, сексуальные маньяки, серийные убийцы, пироманы, клептоманы. Об этом заявил РИА Новости заместитель руководителя главного управления криминалистики Следственного комитета Росси (СКР) Анатолий Сазонов.

Он уверен, что маньяков невозможно искоренить. Убийцы-миссионеры, к числу которых относится Ангарский маньяк Михаил Попков, называют себя «санитарами природы». На допросах он заявлял, что расправлялся с женщинами, ведущими асоциальный образ жизни.

Мстители убивают людей определенной категории, вымещая на них пережитую в прошлом обиду.

Как установило следствие, бывший милиционер Михаил Попков причастен к 84 убийствам, совершенным в период с 1995 по 2010 год на территории Иркутской области. По числу жертв он почти в два раза обогнал даже печально известного Андрея Чикатило и в настоящее время отбывает пожизненный срок.