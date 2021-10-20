МВД назвало число совершаемых пьяными россиянами преступлений

МВД: каждое четвертое преступление в России совершается в алкогольном опьянении

Каждое четвертое преступление в России (28,2 процента) совершается людьми в алкогольном опьянении, такое число называется в статистических материалах МВД, передает ТАСС.

Более половины (59,4 процента) расследованных деяний совершают лица, ранее уже производившие противоправные действия, указали в ведомстве. Каждое тридцать пятое преступление (2,9 процента) совершается детьми или при их участии.

С начала 2021 года организованными группами или преступными сообществами совершено 18,1 тысяча тяжких и особо тяжких преступлений. За девять месяцев сотрудниками МВД было выявлено 652,6 тысяч человек, совершивших преступления, их них более 64 процентов не имели постоянного источника дохода, а треть — ранее судимые. Всего с начала года в России зарегистрировано 1521,5 тысячи преступных деяний.

Ранее Росгвардия захотела расширить полномочия МВД и ФСБ при проверке россиян во время получения разрешения на оружие. Так, предлагается увеличить полномочия силовиков и полиции во время проведения проверки для выдачи заключения о невозможности владения оружием.

