Сотрудника управления госзащиты МВД задержали за злоупотребления

Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева после проверки в изоляторе временного содержания (ИВС) на Петровке, 38 рассказала, что там находится задержанный по делу о злоупотреблении должностными полномочиями Сотрудник управления обеспечения госзащиты МВД. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, фамилия задержанного Иванов, однако больше ничего о нем узнать не удалось. По ее словам, он попросил передать ему в камеру книги. Правозащитники передали его просьбу администрации изолятора.

Меркачева также рассказала, в ИВС на Петровке нет своего медработника, поэтому медосмотр вновь прибывших заключенных никто не осуществляет. Также, по ее словам, некоторые камеры находятся в состоянии, близком к аварийному: в частности, в одной из них провалился прогнивший пол.

Ранее в Ростове-на-Дону сотрудники ФСБ задержали старшего оперуполномоченного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД при получении им взятки в 1 миллион рублей. По версии следствия, 2 сентября оперативник получил от начальника службы безопасности медицинского центра незаконное денежное вознаграждение за принятие решения об отказе в возбуждении уголовного дела.