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Выпускница изменилась до неузнаваемости после школы и удивила подписчиков

Блогерша показала фото до и после преображения: она отрастила волосы и увеличила губы
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Кадр: @tylerjade_fit / TikTok

Блогерша показала изменения во внешности после окончания учебного заведения и удивила подписчиков своим преображением. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных в сети кадрах выпускница Тайлер Джейд объяснила, что одноклассники постоянно издевались над ней в школе из-за ее внешнего вида. Она призналась, что мальчики в шутку просили ее номер телефона, а затем смеялись над ее реакцией. После окончания школы блогерша изменилась до неузнаваемости и поделилась результатом в соцсети.

Так, девушка показала свое фото до преображения. На снимке она одета в серую олимпийку, черно-белую клетчатую рубашку, черную водолазку и джинсы. Ее волосы окрашены в черный и розовый цвета, а на лицо нанесен неаккуратный макияж. Затем Джейд продемонстрировала себя после изменений: она отрастила волосы и окрасила их в светлый оттенок, увеличила губы филлерами гиалуроновой кислоты и загорела. Помимо этого, она начала модно одеваться.

Ролик стал вирусным и набрал 183 тысячи просмотров и 17,3 тысячи лайков. Пользователи сети оценили внешний вид блогерши в комментариях под постом. «Это лучшее преображение, которое я когда-либо видела. Просто вау», «Ты стала просто сногсшибательна!», «Надеюсь, твои одноклассники увидят это видео и умрут от зависти», «Боже, ты утерла нос всем своим обидчикам! Я за тебя рада!», «Красотка!» — писали они.

В сентябре другая блогерша снялась до и после макияжа и удивила подписчиков изменившимся лицом. Джемлува регулярно делится на своей странице роликами, посвященными макияжу. Так, на одном из таких видео она показала себя до и после визуального омоложения. Сначала женщина снялась без косметики на лице в домашней одежде, показав обвисшую кожу вокруг глаз, а также морщины на лбу. Затем героиня материала запечатлела себя после преображения.

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