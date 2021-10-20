В Краснодарском крае началось извержение грязевого вулкана Шуго

В Крымском районе Краснодарского края проснулся грязевой вулкан Шуго. Начало его извержения попало на видео, которое опубликовал в своем Instagram-аккаунте депутат Белореченского района Тимур Татьянченко.

По словам депутата, в районе Шуго постоянно сохраняется активность с образованием новых грифонов и излияниями, что привлекает к памятнику природы туристов.

«Однако такие масштаб и активность, которые демонстрирует вулкан сегодня, небезопасны», — предупредил Татьянченко.

Грязевой вулкан Шуго внесен в реестр особо охраняемых природных территорий геологического цикла. Его самый крупный кратер в диаметре достигает 500 метров. Самое сильное извержение Шуго было зафиксировано более века назад — в 1903 году.