Россиянин снял на видео восход солнца на Ай-Петри

Житель Ялты Андрей Бачурин снял на видео восход солнца на популярном среди туристов плато Ай-Петри. Получившиеся кадры он разместил на странице своего аккаунта во «ВКонтакте».
«Доброе утро! Ай-Петри. 18 октября», — подписал опубликованный пост россиянин.
Комментируя видеозапись, журналисты «Комсомольской правды» уточнили, что крымскую панораму со скалами, парящими облаками и участком черноморского побережья соотечественнику удалось запечатлеть в районе станции канатной дороги «Мисхор — Ай-Петри».
Ранее сообщалось, что российский фотограф Сергей Полетаев выиграл престижный международный конкурс Drone Photo Awards 2021. Снимок соотечественника под названием «Метафорическое высказывание о городе и зиме» победил в категории «Город», став одной из десяти работ, отмеченных в рамках представленных номинаций.