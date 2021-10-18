Россиянин снял на видео восход солнца на Ай-Петри

Житель Ялты Андрей Бачурин опубликовал видеозапись с восходом солнца на Ай-Петри

Житель Ялты Андрей Бачурин снял на видео восход солнца на популярном среди туристов плато Ай-Петри. Получившиеся кадры он разместил на странице своего аккаунта во «ВКонтакте».

«Доброе утро! Ай-Петри. 18 октября», — подписал опубликованный пост россиянин.

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Комментируя видеозапись, журналисты «Комсомольской правды» уточнили, что крымскую панораму со скалами, парящими облаками и участком черноморского побережья соотечественнику удалось запечатлеть в районе станции канатной дороги «Мисхор — Ай-Петри».

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