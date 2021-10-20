Квентин Тарантино поделился планами на будущие фильмы

Американский режиссер Квентин Тарантино рассказал, какими проектами хотел бы заняться в будущем. Его слова приводит Variety.

Во вторник, 19 октября, знаменитый постановщик получил премию Римского кинофестиваля за карьеру и достижения в кинематографе. После он принял участие в пресс-конференции, на которой заявил, что не против снять третью часть киносаги «Убить Билла». Тарантино отметил, что у него в планах есть и другие проекты, среди которых книга о кинокритике и сериал. Однако сам режиссер сказал, что сперва он хочет снять комедийный спагетти-вестерн.

«Это не следующий фильм. Это кое-что иное, о чем я размышляю, но не буду говорить, что конкретно. Отчасти это будет спагетти-вестерн. Мне не терпится снять этот фильм, потому что он определенно будет веселым. Хочу снять картину в духе спагетти-вестерна, где все будут говорить на разных языках. Мексиканского бандита сыграет итальянец, главного героя — американец, плохого шерифа — немец, а роль мексиканки в салуне исполнит израильтянка», — поделился Тарантино, посмеявшись над самой идеей.

В июне этого года Квентин Тарантино заявлял об уходе из кино после съемок своего десятого полнометражного фильма. По его словам, решение уйти на пенсию связано с тем, что со временем «режиссеры лучше не становятся».