Украинцам запретили пополнять депозиты в рублях

Национальный банк Украины (НБУ) запретил банкам страны принимать российские рубли для пополнения депозитов, пишет Telegram-канал издания «Страна». Решение вступит в силу с 21 ноября.

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Это следует из документа нацбанка, адресованного кредитным учреждениям. «Банку (филиалу, отделению) запрещено осуществлять кассовые операции по приему наличных иностранной валюты государства-оккупанта для зачисления на вкладные (депозитные) счета физических лиц на период действия закона Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории"», — говорится в нем.

По информации источников «Страны», ограничение касаются только депозитных счетов населения, других запретов нет, но в банках тем не менее собираются прекратить принимать рубли на любые счета, в том числе текущие и карточные, во избежание проблем.

«Банки наверняка свернут прием рублей на любые счета, никто не хочет потом иметь дело с проверяющими из НБУ и доказывать, какой вид счета разрешали пополнять, а какой — нет. Проще прикрыть все и сразу», — заявил заместитель председателя правления одного из банков Украины.

В середине октября Bloomberg узнал, что президент Украины Владимир Зеленский хочет сменить главу Национального банка Украины (НБУ), отправив в отставку Кирилла Шевченко. Такое решение может оставить страну без многомиллиардной помощи от Международного валютного фонда (МВФ): очередные кадровые перестановки еще больше усложнят переговоры с фондом о кредите.

