Решение Зеленского оставит Украину без многомиллиардной помощи

Президент Украины Владимир Зеленский хочет сменить главу Национального банка Украины (НБУ), отправив в отставку Кирилла Шевченко. Такое решение может оставить страну без многомиллиардной помощи от Международного валютного фонда (МВФ), сообщает Bloomberg со ссылкой на трех человек, знакомых с его планами.

Как сообщили источники, Зеленский недоволен Шевченко. Глава НБУ поссорился с некоторыми высшими должностными лицами банка, после чего началась волна отставок, которая не понравилась западным кредиторам, в частности, МВФ. Как отмечает Financial Times, очередные кадровые перестановки еще больше усложнят переговоры с фондом о кредите.

Новости о планах Зеленского уволить Шевченко появились после того, как МВФ оценил вероятность размораживания программы помощи Украины в размере пяти миллиардов долларов. Одно из оставшихся условий фонда — принятие страной закона, гарантирующего независимость Центробанка.

По информации портала «Гордон», представитель МВФ в Украине Ваграм Степанян предположил, что смена главы Нацбанка перед траншем МВФ может оцениваться как политическое давление со стороны Зеленского.

Чтобы уволить Шевченко, Зеленский должен предоставить основания и получить одобрение парламента. По словам человека, близкого к Офису президента, прежде, чем предлагать законодателям уволить Шевченко, Зеленский хочет найти ему замену. Список кандидатов возглавляет руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

В октябре стало известно, что между Шевченко и Ермаком возник конфликт, который может привести к отставке главы НБУ. Эту информацию изданию «НВ Бизнес» подтвердили четыре высокопоставленных источника — на банковском рынке, в Офисе президента, а также депутаты партии «Слуга народа».

Сам Офис назвал новость о возможной отставке главы НБУ слухом, отметив, что официальное заявление будет сделано только в том случае, если решение о смене Шевченко будет принято окончательно. В свою очередь, Нацбанк заявил, что у него есть много важных задач, и его команда продолжает работать над их выполнением.

Шевченко был назначен на должность главы НБУ Зеленским в июле 2020 года. Тогда президент Украины подчеркнул важность продолжения сотрудничества с международными финансовыми партнерами страны, в числе которых отметил МВФ. В частности, по мнению Зеленского, Нацбанк должен обеспечить реальные кредиты для украинского бизнеса и граждан.

Под руководством Шевченко Центробанк Украины одним из первых в Европе ужесточил денежно-кредитную политику из-за угрозы резкого роста инфляции и четыре раза повышал ставку в 2021 году.

В сентябре стало известно, что Украина может получить от МВФ транш в размере 1,4 миллиарда долларов в четвертом квартале 2021 года. По подсчетам Евросоюза, размер финансовой помощи, оказанной Украине с 2014 года, составляет 16,5 миллиарда евро. Помощь оказывалась в основном в виде грантов и займов и предназначалась для поддержки проводимых на Украине структурных реформ.