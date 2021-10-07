Украине предсказали проблемы из-за дорогого газа

Резкое подорожание газа в Европе может спровоцировать увеличение инфляции на Украине, прогнозируют аналитики Райффайзенбанка, опрошенные Reuters.

Украинские эксперты предсказывают, что инфляция в сентябре составит 10,7 процента в годовом выражении, увеличившись по сравнению с показателями августа (10,2 процента). По самым смелым оценкам экспертов, рост инфляции может достигнуть 11,5 процента. «Цены на продукты питания и энергоносители на мировых рынках остаются довольно высокими. Дополнительную нервозность создает непрекращающийся рост цен на природный газ в Европе», — отметили в своем отчете представители украинской «дочки» Райффайзенбанка.

По их словам, это создает дополнительные проблемы, сохраняя риск высокой инфляции в стране. На данный момент Украина импортирует более трети потребляемого газа и около половины бензина. При этом аналитики ранее прогнозировали уменьшение инфляции до 9,5 процента к концу 2021 года в результате ужесточения денежно-кредитной политики Нацбанка и решения правительства установить пределы тарифам на газ и электроэнергию для населения до конца отопительного сезона.

В сентябре Нацбанк повысил ключевую ставку до 8,5 процента, чтобы вернуть значение годового уровня инфляции к цели (таргету) в диапазоне 5 процентов. Это повышение стало четвертым подряд. При этом большинство членов комитета по денежно-кредитной политике украинского финансового регулятора были уверены, что текущего уровня процентной ставки будет достаточно, чтобы остановить повышение инфляции.

Ранее Украине предсказывали экономический кризис с волной банкротств, безработицей и резким ростом цен из-за невыгодных для страны закупок газа и топлива. При этом проблемы обнаружили также и в газотранспортной системе Украины, которые могут привести к серьезным авариям.