В ООН получили письмо пожаловавшейся на украинский сайт 12-летней девочки

В офисе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша получили письмо 12-летней жительницы Луганска Фаины Савенковой, рассказал заместитель официального представителя главы международной организации Фархан Хак, пишет РИА Новости.

Хак напомнил, что ООН призывает не использовать детей и жителей затронутых конфликтами регионов в политических целях. Во вторник, 19 октября, имя девочки появилось на сайте «Миротворец». Как считает Савенкова, президент Украины Владимир Зеленский должен как можно скорее закрыть скандальный портал. Она пожаловалась в ООН.

Зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский пояснил, что дипломаты знают девочку «достаточно давно» по публикациям в социальных сетях, она была неравнодушна к проводившимся мероприятиям в ООН.

Украинский сайт «Миротворец» был создан в 2014 году для ведения поименного списка «врагов Украины».