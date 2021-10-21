Блогерша раскрыла секрет комфортного сна в самолете

Американская блогерша и путешественница с никнеймом @Hellokristen раскрыла секрет комфортного сна в самолете. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

«Ребята, мне пришла в голову одна из лучших идей в моей жизни! Я не знаю, делал ли кто-нибудь это раньше, но я придумала это прямо во время моего последнего полета», — заявила автор ролика.

Далее девушка объяснила, что за время многочисленных путешествий она попробовала пять видов подушек для шеи, однако все они оказывались очень неудобными в использовании. «Я подумала, что мне нужно что-то, что будет крепко удерживать мою шею — вроде бандажа. Так почему бы мне просто не купить именного его! И я приобрела шейный ортез», — рассказала она.

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Блогерша отметила, что покупка обошлась ей всего в семь долларов (примерно 497 рублей) и стала для нее настоящим «спасателем». «Это шейный воротник из пеноматериала, и они бывают разных размеров», — пояснила американка.

Кроме того, автор видео добавила, что ее совершенно не волнует, как она выглядит в бандаже. «Если я путешествую более восьми часов, мне все равно, как я выгляжу, все дело в комфорте. Если вы выберете ортез в темном цвете, это не будет выглядеть так нелепо, и вы можете сверху надеть большой свитер или обернуться шарфом, чтобы прикрыть его», — подытожила она.

Ранее в сентябре бортпроводник американских авиалиний Томми Чимато раскрыл тайный способ комфортно поспать в самолете. На опубликованном видео молодой человек снимает сиденье с пассажирского кресла и устанавливает его в проходе между рядами. По его словам, таким образом члену экипажа удается поспать на длительных рейсах.