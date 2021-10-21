В Москве усилят контроль за соблюдением ограничений через соцсети и камеры

Немерюк: власти Москвы усилят контроль в ТЦ и общепите через соцсети и камеры

Власти Москвы в нерабочую неделю усилят контроль за соблюдением коронавирусных ограничений в торговых центрах и заведениях общепита как очно, так и через соцсети и камеры видеофиксации. Об этом в четверг, 21 октября, сообщил первый замруководителя аппарата мэра и правительства столицы Алексей Немерюк, передает РИА Новости.

«Будем отслеживать ситуацию как при очных проверках, так и реагировать на нарушения через видеофиксацию и посты в социальных сетях», — заявил Немерюк.

Ранее столичный Роспотребнадзор сообщил об усилении контроля за соблюдением антикоронавирусных мер в транспорте, в том числе и в такси.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении в столице режима нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября. По его словам, в этот период будет приостановлена работа организаций сферы торговли и услуг, а также заведений общепита.