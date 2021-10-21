Американец объехал всю страну за 50 дней ради еды в любимом ресторане

Американец объехал всю страну за 50 дней, посетив в каждом штате свой любимый ресторан. Об этом пишет New York Post.

В январе 19-летний Вятт Мосс решил посетить все 50 штатов США ради нового рекорда — за 50 дней побывать в ресторане Chipotle в каждом новом месте. Мосс запланировал поездку на июль. Так, американец задумал проехать 18 тысяч миль (почти 29 тысяч километров) через 48 штатов, а потом улететь самолетом на Аляску и Гавайи.

Мосс пригласил присоединиться к путешествию двух друзей-музыкантов. Вскоре американцы получили спонсорскую поддержку от сети заправочных станций Race Trac, а также некоторую помощь со стороны Chipotle. О своей поездке Мосс ежедневно рассказывал в соцсетях, публикуя ролики, как он с приятелями ест фирменные блюда любимого ресторана.

Дорога занимала от шести до восьми часов в день. Большая часть поездки была действительно сложной. «После двух недель путешествия мы поняли, что это будет не так просто, как мы надеялись. Это было классно, потому что нам приходилось придумывать творческие решения проблем, о которых никогда не задумывались. Но было и сложно, так как мы не могли слишком сильно растягивать время», — рассказал Мосс.

Отмечается, что компания Chipotle обратила внимание на идею и энтузиазм юноши, предложив Моссу стать одним из 15 членов проекта Creator Class — программы креативных и инициативных людей, которые будут сотрудничать с организацией и получать специальные льготы и бонусы. Сейчас американец планирует заняться монтажом всех роликов из поездки для большого видео, которое он разместит на своем YouTube-канале.

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