Во Франции задержали обезглавившего своего деда мужчину

Полиция департамента Дром во Франции задержала человека, подозреваемого в обезглавливании собственного деда. Об этом сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на источники в полиции.

Подозреваемый настойчиво стучал в дверь одного из жилых домов города Сен-Поль-Труа-Шато. Хозяин дома посчитал поведение мужчины странным и решил вызвать жандармов. Позже источники в местной жандармерии рассказали телеканалу BFM, что задержанный подозревается в обезглавливании человека во французском департаменте Воклюз.

По сообщению прокуратуры департамента Воклюз, жертва приходилась убийце дедом . Как написало РИА Новости, убийство произошло в вечером 20 октября в городе Боллен на юго-востоке Франции. По сообщению полиции, у обезглавленного человека извлекли внутренности. На поиски убийцы были мобилизованы 86 правоохранителей.

23 сентября французская полиция выследила и задержала пакистанца, который убил свою племянницу. Девушка отказывалась выйти замуж по расчету, и ее родители попросили 33-летнего Даиша Хаснаина разобраться с 18-летней Саманой Аббас. В итоге пакистанец задушил Саману и похоронил ее в неизвестном месте.