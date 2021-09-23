Во Франции арестовали убившего свою итальянскую племянницу пакистанца

Полиция Франции совместно с итальянскими карабинерами выследила и задержала пакистанца из Италии Даниша Хаснаина, который обвиняется в убийстве собственной племянницы. Об этом сообщает издание Mirror.

Правоохранители сообщают, что пакистанец был пойман благодаря анализу его постов в Facebook. Помимо этого, преступника вычисляли по записям с камер видеонаблюдения и телефонным звонкам. По информации полицейских, в апреле 33-летний Хаснаин совершил убийство своей 18-летней племянницы Саманы Аббас, а уже в мае он бежал из Италии во Францию.

По данным следствия, все фигуранты дела, включая жертву и ее родственников, проживали в итальянском городе Реджо-Эмилия на севере Италии. Родители Аббас хотели отдать ее замуж по договору, однако девушка отказывалась. За это отец и мать выгнали дочь из дома и попросили Даниша Хаснаина расправиться с ней.

В итоге дядя задушил свою племянницу, а родители помогли похоронить девушку в неназванном месте в Реджо-Эмилии. После этого отец и мать Аббас вернулись в родной Пакистан, а ее дядя отправился в Париж, где в сентябре его задержала полиция. Об исчезновении девушки в полицию сообщили сотрудники социальной службы, которые ранее уже помогали ей пережить конфликты с родителями.