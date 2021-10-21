В реке российского региона заметили пару дельфинов

В Ростовской области местные жители заметили пару дельфинов, когда отправились рыбачить на реку. Соответствующее видео было опубликовано в группе «Ростов Главный» во «ВКонтакте».

Как отмечается, ролик был снят у реки Кагальник в Азовском районе области. На кадрах видно, как два дельфина выпрыгивают из воды.

При этом, как именно млекопитающие попали в пресный водоем, неизвестно. Очевидцы предположили, что дельфины могли покинуть морские воды, увлекшись преследованием добычи во время охоты.

Ранее в октябре в сети появилось видео, на котором было запечатлено стадо диких кабанов, пробегающих по одной из улиц Тюмени. На кадрах можно было заметить несколько взрослых особей и несколько поросят.

