Россияне бросились скупать недвижимость в Дубае

Emirates.Estate: за год спрос россиян на недвижимость в Дубае вырос в три раза

В августе 2021 года спрос россиян на жилье в Дубае вырос на 13,3 процента в сравнении с июлем, а в сравнении с августом 2020-го увеличился в три раза (плюс 207,8 процента). Такие данные указаны в материалах портала Emirates.Estate, предоставленных «Ленте.ру».

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С января по август текущего года граждане России бросились скупать недвижимость в Объединенных Арабских Эмиратах, спрос повысился на 121,67 процента, если сравнивать данные с аналогичным периодом прошлого года. В 2021 году пик по числу сделок с объектами в самом крупном городе ОАЭ пришелся на конец весны.

«В мае количество запросов оказалось на 17,46 процента выше среднемесячного значения за восемь месяцев с начала 2021 года и на 149,92 процента выше среднемесячного значения за весь 2020-й», — подчеркнули специалисты Emirates.Estate.

Ранее была названа цена самой дешевой квартиры у моря в Эмиратах. Жилье площадью 72 квадратных метра на побережье в городе Рас-эль-Хайма на май текущего года оценивалось в 8,4 миллиона рублей. Самая доступная аналогичная квартира в Дубае продавалась за 14,5 миллиона рублей.