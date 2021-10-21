В Белгороде начали тестировать первый электробус

Первый электробус начал курсировать по маршруту М8 в Белгороде

В Белгороде запустили первый электробус. Новый вид транспорта начал курсировать по маршруту М8. Об этом со ссылкой на пресс-службу правительства Белгородской области сообщает ТАСС.

Электробус марки «Камаз» приехал в областной центр из Казани, где он проходил тестовые испытания. «Проект стал пилотным в рамках соглашения между компаниями "Россети", "Камаз" и Росатом, с целью развития электробусных перевозок в регионах», — рассказали в пресс-службе, отметив, что для запуска электробуса в городе на базе Единой транспортной компании была установлена зарядная станция.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подчеркнул, что сейчас запуск транспортного средства производится в тестовом режиме. «Если примем положительное решение, то будем добиваться федеральной поддержки на закупку такого транспорта для крупных городов региона», — добавил он.

Новый вид транспорта оснащен кондиционером и системой видеонаблюдения, а также USB-зарядками для мобильных телефонов. В салоне электробуса предусмотрено специальное место для инвалидов-колясочников.

Ранее стало известно, что электробус скоро появится и в столице Башкортостана. Он будет курсировать по одному из уфимских маршрутов.