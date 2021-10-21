У режиссера «Ералаша» обнаружили коллекцию детского порно

Дома у одного из режиссеров киножурнала «Ералаш» Ильи Белостоцкого обнаружили порно с несовершеннолетними. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Известно, что в октябре 2020 года Белостоцкий был задержан по подозрению в педофилии и помещен в СИЗО. Все это время близкие скрывали пропажу кинематографиста, рассказывая всем, что тот тяжело болен и не может выйти на связь.

Отмечается, что к настоящему времени расследование уголовного дела подходило к концу, но один из свидетелей рассказал о коллекции детского порно дома у Белостоцкого, которое и было найдено в ходе обыска. Мужчину могут привлечь по новой статье.

Илья Белостоцкий известен как режиссер, сценарист и продюсер. Он организовывал съемки телепередач для детей, является одним из постановщиков «Ералаша».

Ранее стало известно, что актера из сериала «Улицы разбитых фонарей» Никиту Струкова, обвиненного в педофилии, уличили в спаивании несовершеннолетних. Сообщалось, что 62-летний артист неоднократно склонял детей к распитию алкоголя в период с 2018 по 2019 год.