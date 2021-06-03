Виктор Салтыков ответил бывшей жене на обвинения в связях с несовершеннолетней

Российский певец Виктор Салтыков ответил бывшей жене Ирине на обвинения в сексуальных связях с несовершеннолетней девушкой. Он озвучил свое мнение в интервью для «Собеседника».

В одном из последних интервью Ирина Салтыкова рассказала об изменах мужа во время их брака. Поп-звезда также вспомнила случай, когда выяснилось, что одной из его любовниц была несовершеннолетняя девушка. По ее словам, это произошло около 30 лет назад. Тогда в один из вечеров в дом экс-супругов пришел незнакомый ей мужчина. Неожиданный гость хотел побеседовать с Салтыковым, они вместе отправились на кухню, где долго обсуждали некий важный вопрос.

Из их разговора женщина поняла, что у бывшего мужа возникла связь с несовершеннолетней девушкой. Салтыкова приняла измену, так как больше боялась, что супруга могут посадить.

Певец был возмущен подобными откровениями бывшей жены. «Человек уже выжил из ума!» — заявил Салтыков, подчеркнув, что в реальности такой истории не было. Он также признался, что часто слышит различные обвинения в свой адрес.

Ранее российская поп-звезда Ирина Салтыкова рассказала о насилии со стороны бывшего супруга. Женщина отметила, что первое время жизни с Салтыковым казалось ей благополучными, однако в последние годы брака певец стал злоупотреблять алкоголем слишком часто и избивать жену, в связи с чем ей приходилось неоднократно обращаться в полицию.