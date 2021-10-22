В «Ералаше» прокомментировали арест обвиненного в педофилии режиссера

Представители киножурнала «Ералаш» прокомментировали арест режиссера Ильи Белостоцкого, который обвиняется в педофилии. Об этом пишут «Известия» в пятницу, 22 октября.

«Довольно продолжительное время Илья работал над сторонними проектами. Мы его также давно не видели. И данные новости узнали из СМИ», — заявили в пресс-службе компании.

Представители «Ералаша» заверили, что работа режиссера в киножурнале «всегда контролируется». «На всех этапах производства всегда присутствует родитель или его законный представитель», — добавили они.

Накануне сообщалось, что дома у Белостоцкого, выступавшего одним из режиссеров киножурнала «Ералаш», обнаружили порно с несовершеннолетними.

Белостоцкий был арестован 14 октября прошлого года в Москве по подозрению в преступлении, предусмотренным частью 3 статьи 134 УК РФ («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим четырнадцатилетнего возраста»). Позже ему предъявили обвинения. Предполагается, что кинематографист в настоящее время находится в СИЗО.

Илья Белостоцкий известен как режиссер, сценарист и продюсер. Он организовывал съемки телепередач для детей и являлся одним из постановщиков «Ералаша».