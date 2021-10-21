Экспертиза сочла виновным в смерти россиянки турецкий отель

Представленная в суде Бодрума экспертиза, проведенная после смерти 12-летней россиянки, которую затянуло в бассейн турецкого отеля Sunhill в августе 2019 года, указала на вину владельца объекта размещения. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала Оксана Гогунская, представитель адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», защищающего в суде интересы родителей девочки.

Собеседница агентства уточнила, что результаты экспертизы были оглашены на очередном заседании, прошедшем 21 октября. Согласно представленным данным, эксперты посчитали, что владелец Sunhill «несет основную вину в связи с непринятием мер по обеспечению безопасности гостей отеля». По словам Гогунской, специалисты сочли, что мать умершей несет косвенную вину за то, что позволила ребенку купаться в бассейне для взрослых и не контролировала его должным образом.

Представитель адвокатского бюро отметила, что позиция экспертов удивила представителей родных россиянки, поскольку никаких запрещающих знаков возле бассейна не было. Кроме того, погибший ребенок несколько лет занимался плаваньем и участвовал в соревнованиях. «Указанный отчет адвокаты семьи будут обжаловать в части выводов в отношении Натальи (матери девочки)», — добавила она, указав, что следующее слушание запланировано на декабрь.

Инцидент в отеле Sunhill произошел 18 августа 2019 года. Мать ребенка рассказала, что первым девочку под водой увидел отец, когда нырнул в бассейн. Мужчина пытался вызволить пострадавшую, однако тяга в трубе насоса была слишком сильной. С помощью других гостей отеля девочку удалось достать вместе с куском трубы на руке.