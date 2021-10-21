Испытания гиперзвукового оружия в США отсрочили из-за нештатной ситуации

Испытания гиперзвукового оружия в США пришлось отложить из-за нештатной ситуации с ракетой-носителем. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, ракета-носитель, которая должна была вынести оружие в стратосферу, не смогла взлететь.

В среду, 20 октября, сухопутные и военно-морские силы США провели «испытания прототипов компонентов гиперзвукового оружия». Они должны были подтвердить работоспособность отдельных элементов находящегося в разработке планирующего гиперзвукового боевого блока. Однако, как сообщают источники Reuters, испытания завершились неудачей.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что обеспокоен гиперзвуковыми ракетами, которые испытывает Китай. 16 октября британская газета Financial Times написала, что в августе Пекин испытал новую гиперзвуковую ракету, способную нести ядерное оружие. В свою очередь, официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что в августе правительство проводило испытания космического аппарата.

