На Колыме захотели снизить стоимость жилья

Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), вице-премьер Юрий Трутнев захотел снизить стоимость квадратного метра строящегося жилья в Магаданской области. Он дал соответствующее поручение во время посещения нового жилого микрорайона в Магадане, сообщает РИА Новости.

Чиновник посетил микрорайон, где планируют возвести 204 тысячи квадратных метров жилья. В рамках визита Трутнев дал поручение Минвостокразвития совестно с властями Магаданской области разработать проект снижения стоимости квадратного метра в регионе.

Строящийся микрорайон поможет расселить на Колыме аварийный жилищный фонд площадью почти 193 тысячи квадратных метров. Потенциальные жильцы смогут увидеть проекты квартир и выбрать дизайн. Внимание уделят и инфраструктуре дворов. «Наша задача не просто построить жилье, а построить его по приемлемым ценам», — заявил вице-премьер.

В ноябре 2020 года власти приняли решение на 2021 год выделить Магаданской области 12 миллиардов рублей на ремонт и строительство дорог. В регионе также провели инвентаризацию дорог, нормативным признали состояние только 17 процентов из них.