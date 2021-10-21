Убившего дикую медведицу боксера заподозрили в браконьерстве

В лодке рыбаков, на которых в Тюменской области напал медведь, нашли гладкоствольное незарегистрированное ружье 20-го калибра. О подробностях случившегося сообщается на сайте Госохотдепартамента региона. Местное издание TyumenTimes заподозрило, что боксер Илья Медведев, убивший дикое животное ножом, а также двое его спутников могли быть браконьерами.

По данным ведомства, вечером 19 октября в Уватский районный отдел госохотдепартамента из единой дежурно-диспетчерской службы МЧС поступило сообщение о нападении медведя на людей. Звонивший в МЧС сообщил, что он и еще двое людей рыбачили на реке Иртыш. Когда они возвращались через лес, на них напал медведь. Один из мужчин скончался, второй получил множественные травмы, третий не пострадал. Последний успел вызвать скорую помощь и доставил пострадавшего на моторной лодке в село Алымка.

Вечером того же дня начальник Уватского районного отдела госохотдепартамента Дмитрий Халтурин вместе с госинспектором Владимиром Мигурой направился на место происшествия в заказник «Поваровский». Из-за темноты им не удалось осмотреться, поэтому они вернулись утром 20 октября вместе с полицией. По прибытии они обнаружили недалеко от реки тело погибшего, а рядом с ним застреленную медведицу 3-4 лет. В 30 метрах от произошедшего также заметили берлогу медведя, рядом с которой было множество гильз и следы крови.

Информация о нападении медведя появилась 20 октября. Боксер Медведев убил зверя ножом, но получил тяжелые травмы. Врачи ввели его в искусственную кому, однако жизни спортсмена ничего не угрожает.