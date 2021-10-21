Тренер убившего медведя ножом боксера объяснил случившееся

Дмитрий Косенко, тренер российского боксера Ильи Медведева, который убил напавшего на него дикого медведя, прокомментировал случившееся. Его слова приводит РЕН ТВ.

«Думаю, что перед этим он все же стрелял в него. Это же очень тяжело медведя так убить. Героический поступок. Думаю, он больше спасал себя и защищался. Сами понимаете, в такой ситуации Медведев, вероятно, действовал стихийно, на эмоциях», — объяснил тренер.

По мнению Косенко, Медведев хорошо подготовлен физически, но вряд ли смог бы одолеть зверя голыми руками. «Это просто стечение обстоятельств: волевые качества проявились на адреналине. Сами понимаете, хочется жить», — подытожил он.

20 октября Косенко рассказал, что Медведева ввели в искусственную кому. Боксер получил тяжелые травмы, но его жизни ничего не угрожает. Спортсмену предстоит длительная реабилитация.

Ранее в тот же день появилась информация о том, что медведь напал на боксера и двоих его спутников, когда они возвращались с рыбалки в Тюменской области. В результате один из мужчин погиб, а Медведев убил зверя ножом.

Илья Медведев — мастер спорта по боксу. В июле 2019-го он завоевал золото на чемпионате Вооруженных сил России, став лучшим в весовой категории до 64 килограммов.