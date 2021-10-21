США решили бороться с климатической миграцией

Администрация президента США Джо Байдена подготовила отчет, в котором призвала принять эффективные меры для отслеживания и снижения уровня климатической миграции, а также для управления миграционными потоками, передает Bloomberg. Власти решили бороться с проблемой из-за ухудшения ситуации с изменением климата.

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Среди предложенных мер — более тщательный мониторинг наводнений и других стихийных бедствий, которые могут стать причиной климатической миграции, а также помощь жителям других государств, которая позволит им справиться с последствиями наводнений или ураганов в собственных странах. Кроме того, потребуется изучить возможности для правовой защиты климатических беженцев.

Предлагается также создать специальную климатическую группу, в которую войдут как ученые, так и чиновники, для координации государственной политики. Администрация президента обращает внимание, что эти действия сократят климатическую миграцию, однако в ближайшие 20-30 лет десятки миллионов людей все же сменят место жительства из-за изменения климата.

По данным верховного комиссара ООН по делам беженцев, ежегодно из-за стихийных бедствий свои дома покидают 21,5 миллиона человек. Из-за сжигания угля и природного газа учащаются и усиливаются такие явления, как лесные пожары и засухи, поднимается уровень моря. При этом ни одна страна не предоставляет убежище или правовую защиту климатическим беженцам.

В самих Соединенных Штатах уже началась внутренняя климатическая миграция. Так, обеспеченные американцы уезжают из районов, особенно подверженных климатическим изменениям, а менее состоятельные жители скупают там дома по низкой стоимости. Опрос брокерской фирмы Redfin показал, что почти половина людей, планирующих сменить место жительства в следующем году, приняли это решение из-за глобального потепления и природных катаклизмов.