Центробанк назвал расходы россиян на финансовые пирамиды

В ЦБ сообщили, что россияне тратят на финансовые пирамиды 50-100 тысяч рублей

В среднем россияне, ставшие жертвами финансовых пирамид, отдают мошенникам 50-100 тысяч рублей. Об этом во время эфира в Instagram рассказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка Валерий Лях.

В отдельных случаях расходы на такие «вложения» достигают 100 миллионов рублей. Но главной проблемой таких трат Лях назвал последующее неверие пострадавших в «нормальный фондовый рынок, нормальный финансовый рынок».

По его словам, именно эта опасность заставила регулятор начать публиковать списки компаний, которые имеют признаки мошеннической деятельности. Это не обязательно могут быть финансовые пирамиды, речь может идти и о нелегальной Forex-деятельности. Первый такой список был опубликован в июне этого года.

Ранее сообщалось, что предварительная сумма ущерба от деятельности финансовой пирамиды Finico превысила один миллиард рублей. Пострадали как минимум 3,3 тысячи человек, среди которых есть как граждане России, так и представители Германии, Австрии, Венгрии, США.

В число сомнительных способов заработка российский Центробанк включает и криптовалюты. Так, первый зампред ЦБ Сергей Швецов назвал биткоин формой финансовой пирамиды, поскольку покупателей цифровых активов никто не защитит.