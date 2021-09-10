Ущерб по делу финансовой пирамиды Finiko превысил миллиард рублей

Предварительная сумма ущерба от деятельности финансовой пирамиды Finico превысила один миллиард рублей. Об этом сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел России, передает ТАСС.

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В ведомство обратились 3,3 тысячи потерпевших, среди которых не только граждане России, но и представители иностранных государств — Германии, Австрии, Венгрии, США и других. Расследованием преступления займется центральный аппарат МВД.

Последние несколько лет казанская компания Finiko привлекала средства граждан, обещая месячную доходность в 20-30 процентов. Finiko заявляла, что передает деньги клиентов «команде профессионалов», которые совершали финансовые операции на фондовом рынке, в частности, инвестировали средства в криптовалюты и нефть. В июне 2021 года Центробанк признал Finiko финансовой пирамидой. В июле компания перестала выплачивать деньги вкладчикам.

В конце июля в Казани задержали одного из основателей Finiko Кирилла Доронина. Против него возбудили уголовное дело об организации деятельности по привлечению денежных средств в особо крупном размере (часть 2 статьи 172.2 УК РФ). Доронину грозит лишение свободы сроком до 10 лет. В начале сентября в Татарстане задержали одного из лидеров Finiko Ильгиза Шакирова, которому удалось привлечь деньги около 100 тысяч вкладчиков.