Похожие на мясо грибы нашли в Тульской области

В Тульской области нашли грибы, похожие на мясо. Об этом рассказали в Дирекции особо охраняемых природных территорий региона, передает «Тульская служба новостей».

По данным дирекции, гриб называется аскокорине мясная, его нельзя употреблять в пищу. Он растет на подгнивших стволах березы.

Текстура гриба желеобразная, он может иметь как розовый, так и красный цвет. В некоторых случаях по внешнему виду он может напоминать мозги, уточнили в дирекции.

Там добавили, что аскокорине мясная является важным звеном в круговороте природы, потому что способствует разложению омертвевших тканей, превращая их в неорганические соединения.

Ранее в Тульской области нашли редкий гриб звездовик полосатый, получивший свое название из-за необычной формы. Внешняя оболочка гриба бархатистая, похожа на поверхность звезд и Луны. Такие грибы встречаются довольно редко.