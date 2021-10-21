Южная Корея запустила первую ракету-носитель собственного производства

В Южной Корее запустили первую ракету-носитель собственного производства. Ракета Nuri стартовала в четверг, 21 октября, в 17:00 (10:00 мск) с космодрома Наро в провинции Чолла-Намдо. Об этом сообщает BBC News со ссылкой на Министерство науки и информационно-коммуникационных технологий Республики Корея.
Ракета Nuri достигла околоземной орбиты с макетом полезной нагрузки массой 1,5 тонны. В министерстве отметили, что все системы ракеты-носителя работали в штатном режиме. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин заявил, что ракета выполнила все этапы полета, но вывести макет спутника на орбиту не удалось.
Работы над ракетой начали в 2010 году, а объем финансирования программы составил 2 триллиона корейских вон (1,79 миллиарда долларов). Масса Nuri составила 200 тонн при длине 47,2 метра. Ракета получила шесть двигателей.
С помощью ракеты планировали вывести макет спутника на низкую околоземную орбиту. Корейский институт аэрокосмических разработок намерен провести четыре запуска Nuri до 2027 года.
В сентябре южнокорейское агентство «Ёнхап» сообщило об испытаниях крылатой ракеты большой дальности в Северной Корее. Перед запуском военные протестировали основные узлы боеприпаса. Новая ракета успешно поразила цель на расстоянии 1500 километров.
В апреле южнокорейская корпорация Korea Aerospace Industries (KAI) продемонстрировала прототип истребителя KF-21 Boramae. Самолет поднимется в воздух в 2022 году, сообщало The Drive.