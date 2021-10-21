Хорватия выдала России обвиняемого в хищении 200 миллионов рублей

Находившегося в международном розыске россиянина доставили из Хорватии в Москву. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, экстрадирован бизнесмен Дмитрий Осинин, обвиняемый в попытке хищения более 200 миллионов рублей.

По версии следствия, в июне 2019 года он с сообщником решил воспользоваться имеющейся у него информацией о возбужденном против руководства Липецкой трубной компании «Свободный Сокол» уголовном деле, уточнили «Ленте.ру» в Генпрокуратуре России. Осинин предложил за 200 миллионов рублей помочь уйти от уголовной ответственности топ-менеджерам предприятия. Ему вменили покушение на мошенничество.

В ходе следствия Осинин скрылся. Его задержали в Хорватии в июле 2021 года. Местные власти решили выдать россиянина по запросу Генпрокуратуры.