Замглавы оператора космодромов России задержан после проверки «Роскосмоса»

Заместитель генерального директора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, оператор гражданских космодромов России) Марат Арустамов был задержан после внутренней проверки «Роскосмоса». Об этом сообщает РИА Новости.

«Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (оператор гражданских космодромов России) Марат Арустамов», — передает агентство со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, не уточнив, в чем именно он обвиняется.

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«Коммерсантъ», в свою очередь, сообщил, что следственный отдел УФСБ России по Амурской области возбудил уголовное дело против замглавы ЦЭНКИ. Фигурант был задержан в Москве и отправлен самолетом в Благовещенск. Он подозревается в получении откатов за финансирование работ, проводимых строительной компанией «Респект-СМ».

Против Арустамова дал показания ее гендиретор Алик Алексанян, он также находится под стражей. Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

Ранее уголовное дело в отношении неустановленных лиц было возбуждено по факту мошенничества в особо крупном размере в Центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина (ЦПК).

