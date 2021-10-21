Песков оценил процесс регистрации «Спутника V» в Европе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил процесс регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Европе. Его слова передает РИА Новости.

Как объяснил Песков, европейское ведомство считает, что им был передан неполный пакет документов. На данный момент российская сторона пытается понять, каких именно бумаг не хватает. «Наши специальные ведомства, которые работают — это и Минздрав, и РФПИ, — они будут этот сет дополнять с тем, чтобы в ближайшее время оно было зарегистрировано», — заключил представитель Кремля.

В Кремле рассчитывают, что российская вакцина от COVID-19 в скором времени получит европейскую регистрацию, сообщал Песков ранее. По его словам, на самом деле он должен был получить ее «давным-давно».

На данный момент «Спутник V» зарегистрирован в 70 странах, общее население которых составляет около 4 миллиардов человек. Препарат производится более чем 20 компаниями в 14 странах мира. В России эффективность вакцины центра имени Гамалеи составила 97,6 процента. Против «дельта»-штамма препарат оказался эффективен на 83,1 процента.