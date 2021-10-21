Россиянин купил дешевый билет на самолет и оказался единственным пассажиром

Россиянин купил билет в эконом-класс самолета и оказался единственным пассажиром на борту. Свою поездку он снял на видео, ролик опубликовал Telegram-канал #14News.

Отмечается, что мужчина купил дешевый билет на рейс авиакомпании «Якутия», следующий по маршруту Благовещенск — Якутск.

На кадрах, снятых самим россиянином, видно, что на борту воздушного судна нет ни одного пассажира.

«Заказал себе борт. Лечу совсем один», — комментирует видео пассажир.

Ранее в июле, туристка, которая оказалась единственной пассажиркой рейса, рассказала об отношении членов экипажа к ней как к «королевской особе». Так, бортпроводники предложили девушке сесть на любое из 189 свободных мест, а также, по ее словам, были очень дружелюбны с ней.