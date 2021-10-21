Замешанный в коррупционном скандале прокурор выиграл суд у Генпрокуратуры России

Экс-прокурор Луговин, фигурирующий в деле о коррупции, выиграл в суде с Генпрокуратурой РФ

Бывший прокурор Пономаревского района Оренбургской области 46-летний Владимир Луговин выиграл в судебном споре с Генпрокуратурой России. Об этом сообщает Orenday.

Он добился того, чтобы из его трудовой книжки убрали запись об увольнении по отрицательным мотивам. В итоге ему заменят формулировку на отставку по собственному желанию, которая позволит получать пенсию сотрудника прокуратуры.

Луговина уволили на основании нарушения присяги и совершения поступков, порочащих честь прокурорского работника после того, как против него возбудили уголовное дело. По версии следствия, прокурор оказывал давление на полицейских и «крышевал» местных бизнесменов за вознаграждение. Луговин оказался замешан в коррупционном скандале вместе с бывшим главой Пономаревского района Владимиром Щетининым.

Прежде чем Луговина уволили по отрицательным мотивам, он успел подать в отдел кадров заявление об уходе по собственному желанию. Суд расценил решение кадровиков как нарушение, указав, что Луговина должны были уволить по его заявлению.

Он пробыл на посту прокурора Пономаревского района три года, а в надзорных органах служил с 2002 года.