Генпрокуратура проверит обстоятельства ДТП с участием российского мэра

В Генпрокуратуру обратился депутат Государственной Думы Анатолий Грешневиков, который считает, что глава Рыбинска Денис Добряков может уйти от ответственности после ДТП. Ранее мэр признался, что стал виновником аварии, сообщает «Ярновости».

Как отметил Грешневиков, возбуждать уголовное дело не стали, а завели административное. Кроме того, по словам депутата, Добряков часто пренебрегал правилами дорожного движения, поэтому ДТП — не случайность.

По данным портала, Генпрокуратура отреагировала на заявление Грешневикова. В Ярославскую область для проверки обстоятельств аварии и расследования выехал сотрудник ведомства.

Авария с участием российского мэра Добрякова произошла в начале сентября. Он за рулем автомобиля Lexus столкнулся с автомобилем ВАЗ. В результате ДТП были госпитализированы водитель и пассажир Lada, Добряков получил ушибы.