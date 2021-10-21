Путин ответил на вопрос «кто волк?»

Европейцы, если продолжат свою энергетическую политику, будут чувствовать себя как волк из сказки, опустивший хвост в прорубь. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии в рамках XVIII ежегодного заседания клуба «Валдай», передает корреспондент «Ленты.ру».

Он также ответил на уточняющий вопрос директора по научной работе Фонда развития и поддержки клуба «Валдай» Федора Лукьянова: «Кто здесь волк?»

Волк тот, кто опустил хвост в прорубь зимой и пытается поймать там рыбку Владимир Путин президент России

В ходе выступления Путин также заявил, что дефицит газа в Европе может составить до 70 миллиардов кубометров и это рукотворный результат энергетической политики Еврокомиссии. Глава государства ранее указывал, что Россия не заинтересована в росте цен на газ. Он отметил, что снижение потребления газа в странах Евросоюза (ЕС) может сказаться и на российских компаниях, в том числе на «Газпроме».

В начале октября Путин заявил, что практика Европы на энергетическом рынке подтвердила, что она допустили ошибки. По его словам, неверной является политика краткосрочных газовых контрактов. «Инвестиционные планы носят долгосрочный характер. Поэтому резкие и необдуманные действия могут привести и, судя по сегодняшней ситуации на рынке, уже приводят к серьезным дисбалансам», — отмечал президент России.

Цены на газ в Европе стремительно выросли за последние месяцы на фоне сокращения поставок из России и Норвегии и более высокого спроса на энергию. 6 октября стоимость газа подобралась к отметке в две тысячи долларов за тысячу кубометров, но затем снизилась после слов Путина о возможном расширении поставок.