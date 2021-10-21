В Чехии собрались пересмотреть отношения с Россией

Проект программы новой правящей коалиции в Чехии, которая на данный момент формируется пятью либеральными партиями, включает в себя пересмотр отношений с Россией. Об этом рассказал член рабочей группы по подготовке программы Мартин Дворжак, передает РИА Новости.

По его словам, в готовящемся документе подчеркивается приоритет связей Праги с Германией, говорится о стратегическом партнерстве с Израилем, а также необходимости провести ревизию отношений с Москвой и Пекином. Помимо этого, Дворжак отметил, что новое правительство Чехии хочет принять так называемый «закон Магнитского».

Чешский политик также рассказал, что в будущей программе будет говориться о необходимости предотвратить доступ «недемократических государств» к ключевой инфраструктуре Чехии. Расходы на оборону страны к 2025 году планируется увеличить до 2 процентов, как того требуют в НАТО, добавил он.

Ранее специальный уполномоченный Чехии по вопросам энергетической безопасности Вацлав Бартушка заявил, что Европе не следует «церемониться» с Россией и необходимо объявить газовую войну, чтобы продемонстрировать свою жесткую позицию относительно цен на газ. Бартушка уточнил, что для России Европа является крупнейшим потребителем газа и главным заказчиком, который может создать проблемы на крупнейшем рынке.

Закон был назван в честь российского аудитора Сергея Магнитского. Его арестовали в 2008 году. В 2009-м он умер в московском СИЗО «Матросская тишина». Принятие подобного акта позволяет правительству страны вводить адресные санкции для борьбы с нарушениями прав человека и коррупцией. На данный момент такой закон принят в шести странах. Его аналоги также одобрены в Эстонии, Канаде, Литве и Латвии. В Великобритании приняли только часть закона — она касается заморозки активов тех, кто причастен к грубым нарушениям прав человека.